Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поздравил Владимира Путина с Днем России

Владимир Путин получил поздравительную телеграмму от президента ОАЭ в честь Дня России. Фото: REUTERS

Президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину по случаю Дня России.

«Его Высочество президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня России», - сказано в сообщении информационного агентства WAM.

Также поздравительную телеграмму президенту России направил и вице-президент ОАЭ шейх Мансур бен Зейд Аль Нахайян.

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