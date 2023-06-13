Рогов: ВСУ стягивают дополнительные резервы на передовую в Запорожской области Фото: Александр КОЦ

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что украинская армия стягивает дополнительные резервы к линии соприкосновения в Запорожской области.

“Сейчас идет переброска резервов украинских войск на передовую. Но ситуация полностью контролируется российской армией. Настрой у наших ребят хороший, есть готовность биться, защищаться, а если поступит приказ, то и идти вперед”, — заявил Рогов в интервью РИА Новости, добавив, что основные бои в данный момент происходят около Времевского выступа.

Командующий 58-й армии Южного военного округа генерал-майор Иван Попов отмечал, что ВСУ, вероятнее всего, попытаются прорвать оборону 58 армии в Запорожской области и выйти к азовскому морю, а Вооруженным силам России в ближайшее время предстоит тяжелая работа по сдерживанию атак противника на этом направлении.

При этом издание The Telegraph отмечало, что украинская армия испытывала острую нехватку личного состава еще до начала полномасштабного наступления, а после активизации действий ВСУ появились сообщения, что украинские солдаты жалуются на западную технику, а также плохую подготовку своих офицеров.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Александр Коц: Таких атак ВСУ в Запорожье наши войска не испытывали никогда (подробнее)