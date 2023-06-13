New York Times: ВСУ могут нести тяжелые потери при наступлении, но Киев скрывает это Фото: Минобороны РФ

Американское издание New York Times со ссылкой на военных аналитиков сообщило, что ВСУ, вероятно, несут тяжелые потери во время активных наступательных действий в Запорожской области, однако украинские власти скрывают число погибших.

“Украина не раскрывает потери, но атаки против российских окопов, укрытий, минных заграждений и огневых позиций, скорее всего, приводят к тяжелым потерям их (украинских) сил... и также были некоторые подтвержденные потери как среди военных, так и передового оружия, недавно предоставленного союзниками”, — пишут авторы статьи, отмечая, что в ходе попыток прорыва линии обороны российской армии ВСУ не добились значительных успехов.

Напомним, Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что украинская армия с 4 июня активно пытается начать обещанное наступление, и всего за три дня с 4 по 6 июня потеряла несколько тысяч солдат и десятки единиц боевой техники.

При этом Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна не сможет заменить каждый потерянный танк Leopard, потерянный в ходе попыток ВСУ начать наступление в Запорожской области, и будет вынуждена компенсировать украинские потери более старой техникой.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что наступление ВСУ приведет к окончательному разгрому оставшихся вооруженных сил в стране и у российской армии не останется никаких преград для продвижения по всей территории Украины.