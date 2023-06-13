Минобороны ФРГ: страна не сможет заменить Украине каждый подбитый Leopard 2 Фото: ru.wikipedia.org

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна не сможет заменить каждый потерянный танк Leopard, потерянный в ходе попыток ВСУ начать наступление в Запорожской области.

“Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас выведен из строя. Но что мы сделаем..., так это с июля нарастим поставки отремонтированных танков Leopard 1 A5. И к концу года их будет больше сотни”, — прокомментировал Писториус недавнее уничтожение танков Leopard в эфире телеканала RTL Direkt.

Напомним, Министр обороны России Сергей Шойгу отмечал, что украинская армия с 4 июня активно, но безуспешно, пытается начать обещанное контрнаступление, и всего за три дня с 4 по 6 июня потеряла до 3715 военнослужащих и десятки единиц боевой техники.

Позже Минобороны опубликовало видео осмотра трофейных немецких танков Leopard, подбитых в ходе этих попыток ВСУ прорвать оборону российской армии.

Издание Wall Street Journal отметило, что бойцы украинской армии после начала наступления стали жаловаться на недостаточную подготовку своих командиров, а также на качество техники НАТО, которая не очень подходит для активного наступления в климатических условиях Украины.

Британское издание The Telegraph подчеркнуло, что авангард ВСУ состоит из танков Leopard, которые не подходят для движения по большому болоту, образовавшемуся из-за обильных дождей на востоке и юге Украины, снова лишивших ВСУ возможности проводить наступательные действия.