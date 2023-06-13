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НовостиПолитика13 июня 2023 12:25

Полковник ВС США Дэвис: Россия становится сильнее благодаря конфликту на Украине

По его словам, план Вашингтона ослабить Россию конфликтом на Украине привел к противоположному результату
Сергей ЧИКОВ
Полковник ВС США Дэвис: Россия становится все сильнее в ходе конфликта на Украине

Полковник ВС США Дэвис: Россия становится все сильнее в ходе конфликта на Украине

Фото: Александр КОЦ

Полковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что план Запада обескровить Россию затяжным конфликтом на Украине обернулся развитием российской оборонной промышленности и укреплением армии РФ.

“Есть странная динамика: чем дольше это продолжается, тем сильнее становится Россия, потому что она накапливает гораздо больше опыта боевых действий. И их промышленность сейчас на подъеме”, — заявил военный в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

По его словам, Россия может стать сильнее, чем до конфликта, поэтому в интересах Вашингтона как можно быстрее закончить боевые действия на Украине.

Напомним, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор отмечал, что руководство Соединенных Штатов сильно заблуждается по поводу России, руководствуясь в этом плане "надменностью и самообманом". По словам Макгрегора, России “удалось нарастить самый мощный и крупный военный потенциал за последние тридцать лет”.

Также он считает, что наступление ВСУ приведет к окончательному разгрому оставшихся вооруженных сил в стране и у российской армии не останется никаких преград для продвижения по всей территории Украины.