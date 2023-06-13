Путин: дальнейшие шаги России будут зависеть от потенциала наступления ВСУ Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во вторник, 13 июня, во время встречи с военкорами рассказал о том, какими будут дальнейшие шаги РФ в рамках проведения специальной военной операции. Он пояснил, что они будут зависеть от потенциала украинского наступления.

«Вообще все будет зависеть от потенциала, который сложится на момент окончания этого так называемого контрнаступления, вот это ключевой вопрос», - пояснил российский лидер.

Он добавил, что руководство Украины, осознавая «катастрофические потери», должно задуматься о том, что делать дальше.

«А мы будем смотреть из того, какова будет ситуация, и исходя из вот этого там предпринимать дальнейшие шаги», - рассказал глава государства.

По его словам, у России в настоящее время есть различные планы, которые будут применены в зависимости от ситуации, которая сложится в конечном итоге.

Напомним, на встрече с военкорами Путин также заявил, что цели специальной военной операции корректируются в зависимости от текущей ситуации, однако в целом они остаются прежними. Глава государства добавил, что Россия постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины.

Ранее сайт KP.RU вместе с военным экспертом Дмитрием Дрозденко делал первые выводы относительно наступления ВСУ в Запорожье и ДНР.

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