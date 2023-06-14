Блинкен объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 325 млн долларов

Блинкен рассказал, что войдет в новый пакет американской военной помощи Киеву. Фото: REUTERS

Вашингтон предоставит Киеву очередной пакет военной помощи на сумму 325 млн долларов. Об этом сказано в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена. Документ опубликован на официальном сайте американского Госдепа во вторник 12 июня и доступен здесь.

Речь идет о выделении Украине средств ПВО, боеприпасов, в том числе для ракетных систем залпового огня HIMARS, и бронетехнике.

Всего Украина в рамках нового американского пакета военной помощи получит 25 единиц бронетехники - 15 БМП Bradley и 10 БТР Stryker.

Ранее о том, что Вашингтон намерен выделить Киеву новые пакеты военной помощи, заявил в координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Напомним, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что выделение Киеву нового пакета военной помощи демонстрирует нежелание Белого дома искать пути мирного решения конфликта.

Ранее бизнесмен Илон Маск прокомментировал выделение Пентагоном очередного пакета военной помощи Киеву, задавшись вопросом, «чем это закончится».