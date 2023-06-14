Подполковник Марочко рассказал о конфликте между военными ВСУ из-за ротации сил Фото: REUTERS

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что на Краснолиманском направлении у ВСУ произошел случай “дружественного огня”, связанный с ротацией личного состава.

“В районе Серебрянского лесничества с позиций 95 десантно-штурмовой бригады ВФУ выявлен минометный обстрел по украинским позициям, на которых дислоцировались свежие силы”, — сообщил Марочко РИА Новости, добавив, что обстрел был произведен из минометов 120 калибра.

Также недавно он рассказывал, что на этом направлении целый взвод бойцов ВСУ самовольно покинул позиции после ударов российских войск.

Напомним, в конце мая одна из эвакуированных жительниц Артемовска рассказывала, что подразделения ВСУ, находившиеся в городе, неоднократно конфликтовали между собой и устраивали перестрелки.

В конце апреля Марочко рассказывал о другом конфликте между подразделениями украинской армии. В результате перепалки между украинскими националистами и грузинскими наемниками ВСУ тогда потеряли около 10 бойцов, трое из которых потеряны безвозвратно.