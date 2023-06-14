Der Tagesspiegel: ВСУ потеряли танки Leopard из-за хитрой ловушки России

Der Tagesspiegel: ВСУ потеряли танки Leopard и БМП Bradley из-за хитрой ловушки российских военных Фото: Минобороны РФ

Издание Der Tagesspiegel сообщило, что российские военные смогли захватить немецкие танки Leopard и БМП Bradley благодаря грамотно спланированной ловушке, в которую попали подразделения ВСУ.

“За успешным ударом по колонне техники в Запорожье стояла хитрая ловушка, которую устроили российские ударные вертолеты и российская противотанковая артиллерия”, — считает военный эксперт Томас Тейнер.

Он отметил, что просматривая видео о поражении техники ВСУ пришел к выводу, что пострадавшая 47-й механизированная бригада просто не имела шансов преодолеть эту ловушку. При этом западные партнеры, по его словам, поставили всего 21 современный танк Leopard 2A6.

Напомним, недавно Минобороны России опубликовало видео осмотра трофейных немецких танков Leopard, подбитых в ходе недавних попыток ВСУ прорвать оборону российской армии на запорожском направлении.

При этом Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна не сможет заменить каждый потерянный танк Leopard 2, потерянный в ходе попыток ВСУ начать наступление в Запорожской области, поэтому сможешь компенсировать потери лишь поставкой более старых моделей Leopard 1А5.

Президент России Владимир Путин недавно отметил, что американские боевые машины пехоты Bradley и немецкие танки Leopard "прекрасно горят" в зоне спецоперации на Украине.