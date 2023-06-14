Минобороны: ВСУ потеряли 800 бойцов на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 800 бойцов на Южнодонецком и Запорожском направлениях Фото: Александр КОЦ

Минобороны России в новой ежедневной сводке о ходе спецоперации на Украине сообщило, что за прошедшие сутки на Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли более 800 бойцов, а также десятки единиц бронетехники.

“Всего за прошедшие сутки потери противника на Южнодонецком и Запорожском направлениях составили более 800 украинских военнослужащих, 20 танков, четыре боевые машины пехоты, 15 боевых бронированных машин, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град”, — отмечается в свежей сводке в телеграм-канале ведомства.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что с начала полномасштабных наступательных действий 4 июня украинская армия только в боях на линии соприкосновения потеряла около 7,5 тысячи бойцов убитыми и ранеными. В ведомстве отметили, что в это число не входят потери от ракетных ударов авиации и флота России по глубоким тылам противника.

При этом издание The Telegraph отмечало, что украинская армия испытывала острую нехватку личного состава еще до начала полномасштабного наступления, а после активизации действий ВСУ на фронте появились сообщения, что украинские солдаты жалуются на западную технику, а также плохую подготовку своих офицеров.