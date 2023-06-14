Лукашенко: Запад прекратит поддержку Украины после провала наступления ВСУ Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные союзники Киева прекратят поддержку в случае провала наступления ВСУ.

“Не будут накачивать еще и потому, что ситуация складывается и у них непросто: вы посмотрите, Европа вся поднялась. Вот если бы тебя (Ольгу Скабееву) спросили месяц назад, что Украина будет вести экономическую войну против Польши и других, ты бы не поверила”, — сказал Лукашенко в интервью Ольге Скабеевой на телеканале “Россия 1”.

По его словам, в странах Запада все чаще звучит недовольство многомиллиардной поддержкой украинской армией.

“Этого бедного Шольца крутят как хотят, хотя все немцы понимают, что это всё во вред. <...> Немцы же не идиоты, они это понимают. Осознание приходит в эту огромную толпу, массу людей”, — отметил Лукашенко.

Издание The Washington Post также недавно заявило, что союзники Киева начнут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам в случае провала наступления ВСУ, поскольку победы на поле боя необходимо для оправдания финансирования украинской армии.

При этом из утечки секретных данных Пентагона издание Newsweek еще в апреле сделало вывод, что как минимум десять стран Евросоюза оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием этого делать.

Президент России Владимир Путин отмечал, украинская армия в ходе обещанного широкомасштабного наступления нигде не смогла добиться значительного успеха, несмотря на почти “катастрофичные” потери личного состава.

Подполковник ВС США Дэниел Дэвис предупреждал, что украинская армия даже теоретически не способна вытеснить российские войска с уже занятых позиций, несмотря на смелые прогнозы президента Владимира Зеленского.