Рогов: тяжелейшие бои продолжаются у Времевского выступа в Запорожской области

Рогов сообщил о продолжении тяжелых боев у Времевского выступа в Запорожской области Фото: Александр КОЦ

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что в районе Времевского выступа в Запорожской области продолжаются тяжелые бои, а подразделения ВСУ продолжают попытки прорвать оборону российской армии.

“Напряженная ситуация в районе Времевского выступа возле населенных пунктов Макаровка и Урожайное, на стыке границ Запорожской области и ДНР. Там идут тяжелейшие бои. Противник перебрасывает новые резервы личного состава и боевой техники”, — сообщил Рогов РИА Новости.

Также он отметил, что прошлой ночью ВСУ пытались пробить оборону в районе города Орехов, однако были отброшены плотным огнем артиллерии и пехоты. По мнению Рогова, командование ВСУ продолжит атаки в этом районе с целью прорыва к Азовскому морю.

Командующий 58-й армии Южного военного округа генерал-майор Иван Попов также считает, что план командования украинской армии заключается в прорыве линии обороны в Запорожской области и выход к азовскому морю, а Вооруженным силам России в ближайшее время предстоит тяжелая работа по отражению этого наступления.

При этом президент России Владимир Путин отмечал, что наступление ВСУ началось ещё 4 июня и продолжается до сих пор, однако украинская сторона несет почти “катастрофические” потери и нигде не может добиться успехов.

Тем временем издание Wall Street Journal сообщило, что бойцы украинской армии после начала активных наступательных действий стали жаловаться на недостаточную подготовку своих командиров, а также на качество техники НАТО.