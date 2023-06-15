Экс-советник Пентагона Макгрегор: Путин с самого начала сорвал наступление ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что тактика российского лидера Владимира Путина показала эффективность во время текущего наступления ВСУ.

“С самого начала Путин прикладывал максимум усилий, чтобы минимизировать потери среди российских военных. Он также заинтересован в том, чтобы избежать, насколько это возможно, сопутствующий ущерб”, — сказал Макгрегор в эфире Judging Freedom.

По словам Макгрегора, отсутствие успехов ВСУ в попытках прорвать оборону российской армии в Вашингтоне воспринимают как свидетельство того, что киевский режим находится на грани катастрофы. При этом в отсутствии успехов Киева он не видит ничего удивительного.

“Я думаю, российская армия сейчас лучшая в мире. Она высококвалифицирована и хорошо организованна. <…> Для ВСУ ситуация складывается тяжелейшим образом, они несут колоссальные потери, но скрывают правду”, — считает военный.

Президент России Владимир Путин отмечал, что наступление ВСУ началось ещё 4 июня и продолжается до сих пор, однако украинская сторона несет почти “катастрофические” потери и нигде не может добиться успехов.

По словам военного эксперта Эндрю Лэтэма, учитывая приготовления российской армии и состояние вооруженных сил Украины, вера многих в решающую победу Киева на поле боя в лучшем случае является неуместной, а в худшем — “бредовой”.

Бывший офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро отмечал, что украинская армия не готова к наступлению, поскольку ВС России постоянно срывают планы командования ВСУ ударами по пунктам сосредоточения вооружения от партнеров Киева.

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