Рогов сообщил о массовых репрессиях в подконтрольном Киеву Запорожье

Глава запорожского общественного движения “Мы вместе с Россией” Владимир Рогов назвал тревожной обстановку, сложившуюся в подконтрольном Киеву городе Запорожье. По его словам, украинские власти проводят массовые облавы и репрессии.

“Всех, кто неугоден, насильно мобилизируют, объявляют шпионами... Идет расправа над мирным населением”, — сообщил Рогов РИА Новости.

Напомним, издание The Telegraph отмечало, что украинская армия испытывала острую нехватку личного состава еще до начала активных наступательных действий, а Киев начал широкомасштабную отчаянную кампанию по набору солдат в надежде заполнить пробелы в рядах ВСУ из-за десятков тысяч погибших на поле боя.

При этом, по словам Рогова, украинская армия снизила наступательную активность в Запорожской области из-за сильных дождей.

Тем временем издание Wall Street Journal сообщило, что бойцы ВСУ после начала активных наступательных действий стали жаловаться на недостаточную подготовку своих командиров, а также на качество техники НАТО, которая, по их словам, не очень подходит для климатических условий Украины.