Такер Карлсон перечислил черты Байдена, присущие диктаторам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Популярный американский телеведущий Такер Карлсон в новом эпизоде своего шоу перечислил черты президента США Джо Байдена, присущие диктаторам.

“Он не делает фотосессий и не ездит в зеркальных солнцезащитных очках на спортивном автомобиле, чтобы убедить вас, что он не дряхлый, а мощный и мудрый. Это просто не его стиль”, — иронично отметил Карлсон в новом шоу в Twitter.

Проводя параллели со скандалом вокруг сына Байдена Хантера, которого подозревают в налоговых преступлениях и лжесвидетельстве, Карлсон добавил, что “если бы Байден был диктатором”, то его сыновья, как и дети бывшего президента Ирака Саддама Хусейна, жили бы вне закона и делали все, что хотят.

Также Карлсон не обошел стороной “очевидные для всех” проблемы действующего президента со здоровьем, которые упорно игнорируются официальными СМИ, а также сексуальные скандалы вокруг семьи Байдена.

Напомним, Такера Карлсона предлагают выдвинуть в президенты США на предстоящих в 2024 году выборах. Издание Hill сообщало, что комитет по выдвижению шоумена начал предвыборную кампанию с заявлением о том, что “Такер разнесет Байдена” в дебатах.

Отметим, что видеообращение Карлсона после ухода с телеканала Fox News собрало в Twitter в полтора раза больше просмотров, чем видеообращение Джо Байдена о намерении участвовать в предстоящих выборах президента США.

Такер Карлсон - телезвезда из Республиканской партии. Он знаменит резкой критикой демократов, а в последнее время активно критиковал политику Джо Байдена. Недавно Карлсон отмечал, что действующий глава Штатов теряет способность говорить, свидетельства чего канал Fox News многократно публиковал в течение года.