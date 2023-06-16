Путин заявил, что индексация пенсий в России идет опережающими темпами

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023 Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 16 июня, заявил, что в России опережающими темпами идет индексация пенсий.

«Опережающими темпами мы индексируем пенсии», - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2023.

KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что пенсии неработающих пенсионеров в России увеличились с 1 января 2023 года. Индексация составила 4,8%.

Напомним, в России каждый год также проводится традиционная индексация социальных пенсий. С 1 апреля 2023 года такие виды выплат выросли на 3,3%.