Путин заявил, что индексация пенсий в России идет опережающими темпами

Президент России Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2023
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Президент России Владимир Путин в пятницу, 16 июня, заявил, что в России опережающими темпами идет индексация пенсий.
«Опережающими темпами мы индексируем пенсии», - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2023.
KP.RU ведет прямую онлайн-трансляцию выступления.
Ранее сайт KP.RU писал о том, что пенсии неработающих пенсионеров в России увеличились с 1 января 2023 года. Индексация составила 4,8%.
Напомним, в России каждый год также проводится традиционная индексация социальных пенсий. С 1 апреля 2023 года такие виды выплат выросли на 3,3%.