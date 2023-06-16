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НовостиПолитика16 июня 2023 15:56

Песков заявил, что не все страны Запада разделяют русофобские настроения

Коллективный Запад при этом остается оппонентом России
Дарья ЧИПУРНАЯ
Не все на Западе разделяют русофобские настроения, убежден Песков

Не все на Западе разделяют русофобские настроения, убежден Песков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не все страны коллективного Запада разделяют русофобские настроения, хотя являются оппонентами России. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"У нас в качестве оппонентов можно назвать правительства и руководство стран так называемого коллективного Запада. Хотя там далеко не все разделяют эти чувства русофобии", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Песков в интервью студии "Сделано в России".

Напомним, ранее депутат Рады Алексей Гончаренко назвал русофобию единственной возможной политикой для Украины. Бывшая помощница Джозефа Байдена Тара Рид, в свою очередь, заявила, что американский народ устал от русофобское политики Вашингтона, а жители США выступают против вовлеченности своей страны в украинский конфликт.

Ранее депутат Госдумы Ирина Яровая предложила дать законодательное определение понятия русофобии и ввести уголовную ответственность за нее.