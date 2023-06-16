Не все на Западе разделяют русофобские настроения, убежден Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не все страны коллективного Запада разделяют русофобские настроения, хотя являются оппонентами России. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"У нас в качестве оппонентов можно назвать правительства и руководство стран так называемого коллективного Запада. Хотя там далеко не все разделяют эти чувства русофобии", - сообщил пресс-секретарь президента РФ Песков в интервью студии "Сделано в России".

Напомним, ранее депутат Рады Алексей Гончаренко назвал русофобию единственной возможной политикой для Украины. Бывшая помощница Джозефа Байдена Тара Рид, в свою очередь, заявила, что американский народ устал от русофобское политики Вашингтона, а жители США выступают против вовлеченности своей страны в украинский конфликт.

Ранее депутат Госдумы Ирина Яровая предложила дать законодательное определение понятия русофобии и ввести уголовную ответственность за нее.