Глава Минпросвещения Кравцов: серьезных изменений в ЕГЭ в 2024 году не будет

Серьезных изменений в ЕГЭ в 2024 году не будет Фото: Мария ЛЕНЦ

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что существенных изменения в содержании и процедуре проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году не будет.

«Сразу хочу успокоить выпускников следующего года: каких-то серьезных изменений в содержании, технологии ЕГЭ не будет», - цитирует Кравцова ТАСС.

Глава ведомства пояснил, что в этом вопросе для министерства важна стабильность, нужно, чтобы школьники заранее понимали, какие правила у сдачи ЕГЭ.

Кравцов уточнил, что в том случае, если какие-либо изменения в экзамен будут внесены, то о них расскажут до 1 сентября.

Напомним, ранее глава Рособрназдора России Анзор Музаев сообщил, что ЕГЭ, скорее всего, не претерпит каких-либо существенных изменений в ближайшие десять лет. В то же время, по словам Музаева, такая форма оценки может быть расширена за счет того, что появится больше информации о будущих выпускниках и абитуриентах.

Как писал сайт KP.RU, в России неоднократно поднимался вопрос об отмене ЕГЭ. Однако в Рособорназдоре заявляли, что такая тема не обсуждается.