Видео уничтожения бронетехники ВСУ российской артиллерией опубликовало Минобороны

Артиллерия ВС РФ уничтожила бронетехнику ВСУ на запорожском направлении Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения украинской техники артиллерией ВС РФ в зоне спецоперации на Украине.

“Огнем российских артиллеристов уничтожены танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Корректировка огня и контроль точности велся операторами БПЛА”, — уточнили в телеграм-канале ведомства.

На видео показано видео работы российской артиллерии глазами оператора разведывательного дрона. На кадрах видно точное попадание снаряда в бронетехнику ВСУ.

Напомним, недавно Минобороны России опубликовало видео осмотра трофейных немецких танков Leopard, подбитых в ходе недавних попыток ВСУ прорвать оборону российской армии на запорожском направлении.

При этом издание Der Tagesspiegel сообщило, что российские военные смогли захватить немецкие танки Leopard и БМП Bradley благодаря грамотно спланированной ловушке, в которую попали подразделения ВСУ.

По данным Минобороны, с начала спецоперации на Украине более десяти тысяч российских бойцов получили денежные премии за уничтожение или захват военной техники ВСУ. При этом, как отметили в ведомстве, никаких ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника не существует.