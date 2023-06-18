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НовостиПолитика18 июня 2023 14:11

Видео уничтожения бронетехники ВСУ российской артиллерией опубликовало Минобороны

На кадрах можно увидеть точные попадания по технике противника глазами оператора разведывательного беспилотника
Сергей ЧИКОВ
Артиллерия ВС РФ уничтожила бронетехнику ВСУ на запорожском направлении

Артиллерия ВС РФ уничтожила бронетехнику ВСУ на запорожском направлении

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения украинской техники артиллерией ВС РФ в зоне спецоперации на Украине.

“Огнем российских артиллеристов уничтожены танки, боевые машины пехоты и бронетранспортеры. Корректировка огня и контроль точности велся операторами БПЛА”, — уточнили в телеграм-канале ведомства.

На видео показано видео работы российской артиллерии глазами оператора разведывательного дрона. На кадрах видно точное попадание снаряда в бронетехнику ВСУ.

Напомним, недавно Минобороны России опубликовало видео осмотра трофейных немецких танков Leopard, подбитых в ходе недавних попыток ВСУ прорвать оборону российской армии на запорожском направлении.

При этом издание Der Tagesspiegel сообщило, что российские военные смогли захватить немецкие танки Leopard и БМП Bradley благодаря грамотно спланированной ловушке, в которую попали подразделения ВСУ.

По данным Минобороны, с начала спецоперации на Украине более десяти тысяч российских бойцов получили денежные премии за уничтожение или захват военной техники ВСУ. При этом, как отметили в ведомстве, никаких ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника не существует.