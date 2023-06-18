Старовойт: два человека пострадали в результате обстрела Глушково со стороны ВСУ Фото: REUTERS

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ получили осколочные ранения два жителя поселка Глушково.

“Поселок Глушково подвергся сильному обстрелу со стороны Украины. Насчитали больше 16 прилетов. Пострадали двое местных жителей, с осколочными ранениями они доставлены в Глушковскую центральную районную больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь”, — написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Также он отметил, что в результате обстрела несколько домов и магазинов в районе рынка получили повреждения. Глава региона подчеркнул, что российские военные нанесли ответный удар по выявленным огневым точкам противника.

Напомним, недавно в результате обстрела со стороны ВСУ пункта эвакуации в Голой Пристани погибло два мирных жителя, и еще двое получили ранения. За май 2023 года от обстрелов со стороны украинской армии в ЛНР погибло пятнадцать мирных жителей, в том числе один ребенок, а также 51 человек получил ранения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупреждала что киевский режим не прекратит проведение террористических актов по всему миру и никогда не станет другим.