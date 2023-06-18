Киев предложил погасить госдолг Украины за счет замороженных активов России

Советник Зеленского Устенко: Киев использует активы России для погашения госдолга Украины Фото: YouTube

Советник Владимира Зеленского экономист Олег Устенко заявил, что Киев планирует погасить часть своего госдолга за счет арестованных российских активов и того, что смогут “отобрать у России”.

“Мы сейчас не платим по нашим займам... Не забывайте, что у России арестовано 350 миллиардов долларов их золотовалютных резервов и 150 миллиардов долларов их денег номенклатуры”, — заявил Устенко в эфире украинского телемарафона.

Советник Зеленского считает, что союзники Киева направят изъятые российские средства на погашение госдолга Украины, который уже превысил 124 миллиарда долларов и продолжает расти.

Однако издание Die Welt, ссылаясь на неопубликованный документ Еврокомиссии, сообщил, что юристы ЕК считают необходимым вернуть России замороженные в Европейском союзе активы Центробанка РФ после окончания конфликта на Украине.

Постоянный представитель России при ЕС Кирилл Логвинов отмечал, что западные страны рано или поздно будут вынуждены вернуть замороженные российские активы, так как отъем этих средств является незаконным по нормам международного права.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что все государства, заблокировавшие российские активы должны их разморозить, не выдвигая никаких условий. По словам Пескова, в противном случае эти страны нарушат не только нормы международного права, но и даже собственные законы.