Оппозиционная партия «Шор» признана в Молдавии вне закона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Конституционный суд (КС) Молдавии удовлетворил запрос правительства республики, признав неконституционной оппозиционную партию «Шор». Итоговое решение суда в понедельник, 19 июня, зачитал председатель КС Николае Рошка.

К рассмотрению обращения правительства о проверке законности партии «Шор» Конституционный суд республики преступил еще 10 мая этого года. Теперь данная партия считается распущенной, а все ее документы, которые были приняты после вступления в силу решения суда, считаются незаконными.

«Конституционный суд Молдавии постановил признать незаконной партию "Шор" На момент оглашения настоящего решения политическая партия "Шор" считается распущенной», - зачитал решение председатель КС.

Заседание суда проходило на фоне акции протеста.

Напомним, в феврале этого года вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер обвинила президента республики Майю Санду в попытке узурпации власти. Это произошло после того, как глава Молдавии заявила, что в республике готовились попытки изменения конституционного строя, призвав парламент разработать проекты, который даст Службе информации и безопасности «возможность бороться с соответствующими рисками».

Позже, в начале мая этого года, Таубер была задержана в аэропорту Кишинева по подозрению в нарушениях правил финансирования партии.