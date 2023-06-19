Видео поражения немецкого танка Leopard дроном-камикадзе опубликовало Минобороны Фото: ru.wikipedia.org

Министерство обороны России опубликовало видео работы оператора дрона-камикадзе. На видеозаписи можно увидеть попадание российского беспилотника в башню немецкого танка Leopard-2A6.

В ведомстве уточнили, что немецкий танк был подбит на запорожском направлении. При этом на видео видно, что оператор беспилотника смог в последний момент точно скорректировать беспилотник в движущийся танк, выполняющий боевую задачу.

Напомним, ранее Минобороны показывало другое видео – работа российской артиллерии на запорожском направлении глазами оператора разведывательного дрона.

Министр обороны Германии Борис Писториус отмечал, что страна не сможет заменить каждый потерянный танк Leopard 2, потерянный в ходе безуспешного наступления ВСУ в Запорожской области и сможет компенсировать потери лишь поставкой более старых моделей Leopard 1А5.

При этом британское издание The Telegraph отметило, что авангард ВСУ состоит из танков Leopard, которые недостаточно адаптированы для движения по большому болоту, недавно образовавшемуся из-за обильных дождей на востоке и юге Украины, в очередной раз лишивших ВСУ возможности проводить наступательные действия.

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