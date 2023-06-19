СТК: в Праге переименуют улицу, названную в честь советского маршала Конева

СТК: в Праге с 1 октября переименуют улицу, названную в честь советского маршала Конева Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Информационное агентство CTK сообщило, что власти Праги планируют 1 октября переименовать улицу, названную в честь советского маршала Ивана Конева. По данным СТК, улицу Конева переименуют в улицу Хартика – первого старосты пражского района Жижков.

Улица Конева появилась в столице Чешской республики в 1947 году. Войска полководца Конева 9 мая 1945 года окончательно освободили Прагу от нацистских войск. При этом в прошлом году маршал Конев был лишен статуса почетного гражданина города по причине того, что полководец якобы был причастен к событиям 1956 года в Венгрии и 1968 в Чехословакии.

Напомним, это не первый случай попыток переименования европейских объектов, названных в честь известных советских деятелей. Недавно комиссия по стандартизации географических названий Польши предложила вместо русского названия "Калининград" использовать польский топоним “Крулевец”.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил ответить на русофобские предложения польских властей переименованием Польши в “Герцогство Варшавское или Царство Польское в составе Российской Федерации как правопреемницы Российской империи”.