Читатели Le Figaro увидели в пропаганде Киева признание провала наступления ВСУ Фото: Александр КОЦ

Читатели французской газеты Le Figaro увидели признаки провала наступления ВСУ в заявлениях официальных представителей киевского режима.

“Киево-натовцы получают по зубам – это ясно даже нашим русофобам. Пусть готовят платочки для плача”, — отметил читатель с ником Project Veritas.

Также некоторые отметили, что командование ВС РФ ожидало и качественно подготовилось к активным наступательным действиям украинской армии, что не позволило ВСУ добиться каких-либо результатов.

“И мотивация к бою у русских теперь посильнее, чем год назад. Что, впрочем, объяснимо”, — отметил пользователь Maurice Costard.

Также читатели отметили, что в данный момент никто не обладает полной картиной происходящего на поле боя, однако провал наступления ВСУ уже очевиден, и каких-то результатов ждать уже не стоит.

Бывший генерал сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак считает, что провал попыток ВСУ начать обещанное широкомасштабное наступление показывает плохую подготовку украинских военных.

При этом издание Wall Street Journal отметило, что бойцы ВСУ сразу после начала наступления стали жаловаться на недостаточную подготовку своих командиров, а также на качество техники НАТО, которая не очень подходит для активного наступления в климатических условиях Украины.

Генерал-майор украинской армии в отставке Сергей Кривонос считает, что Владимир Зеленский неверно оценил потенциал российской армии и неправильно распределил собственные силы, что в конечном итоге приведет к поражению Киева в текущем конфликте.