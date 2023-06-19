Депутат ГД Журавлев: Молдавия повторяет путь Украины по превращению в Антироссию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что запретом оппозиционной партии “Шор” молдавские власти повторяют ошибки соседней Украины, превращаясь в еще одну “антироссию”.

"Молдавия стремительно повторяет украинский путь по превращению страны в Антироссию. Как только к власти там пришла Майя Санду, Кишинев немедленно начал репрессии против всех политических сил, что взаимодействовали с российскими", — отметил политик.

Он напомнил, что партия “Шор” и ее лидер сначала попали под санкции США, что указывает на источник подобных действий. При этом, по его словам, такая же участь постигла бывшую оппозиционную платформу “За жизнь” на Украине.

Напомним, 19 июня конституционный суд Молдавии удовлетворил запрос правительства республики, признав неконституционной оппозиционную партию “Шор”.

В феврале 2023 года вице-председатель оппозиционной партии Марина Таубер заявила, что действующий президент республики Майя Санду пытается узурпировать власть в стране. Это произошло после заявлений Санду о необходимости расширить полномочия Службы информации и безопасности для противодействия якобы готовившимся попыток изменения конституционного строя Молдавии.