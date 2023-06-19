Белый дом: США еще оценивают обстоятельства происшествия на Каховской ГЭС

Вашингтон в данный момент не готов заявить о причинах разрушения плотины Каховской ГЭС и о том, кто понесет ответственность за эту катастрофу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон в данный момент не готов заявить о причинах разрушения плотины Каховской ГЭС и о том, кто понесет ответственность за эту катастрофу.

“Мы все еще оцениваем, что случилось. Конечно, мы находимся в контакте с Украиной”, — отметил представитель Белого дома. При этом она признала, что России было не выгодно разрушение плотины.

“<...> дамба находилась под контролем России, но оснований для этого у них не было”, — отметила Жан-Пьер.

Напомним, 6 июня, после ночных обстрелов со стороны Украины плотина Каховской ГЭС в Херсонской области частично разрушилась, что привело к неконтролируемому сбросу воды и наводнению в нескольких населенных пунктах недалеко от реки Днепр. Военкор KP.RU Дмитрий Стешин рассказал, кому выгодна катастрофа на Днепре и как она повлияет на спецоперацию на Украине.

При этом врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион смог с минимальными потерями пережить наводнение, вызванное разрушением плотины Каховской ГЭС. По его словам, пострадавшие в результате потопа территории будут полностью восстановлены.

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов отмечал, что Каховское водохранилище после разрушения плотины ГЭС фактически перестало существовать и превратилось в русло Днепра.