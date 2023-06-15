Рогов: Каховское водохранилище превратилось в русло Днепра после аварии на ГЭС

Рогов: Каховское водохранилище после разрушения ГЭС перестало существовать Фото: REUTERS

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Каховское водохранилище после разрушения плотины ГЭС фактически перестало существовать и превратилось в русло Днепра.

“Водохранилищем его назвать уже сложно. Как такового Каховского водохранилища уже нет. Скорее всего, это теперь русло Днепра с мелкими заливами”, — сказал он РИА Новости, добавив, что вызванное разрушением плотины наводнения нанесло трагические последствия для местной флоры и фауны.

Напомним, 6 июня, после ночных обстрелов со стороны Украины плотина Каховской ГЭС в Херсонской области частично разрушилась, что привело к неконтролируемому сбросу воды и наводнению в нескольких населенных пунктах недалеко от реки Днепр.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия предупреждала ООН о планах киевского режима по разрушению Каховской ГЭС еще осенью прошлого года.

Также, по ее словам, Киев лишь пытается имитировать расследование прорыва, при этом инициативу президента Турции, предлагающего организовать международную комиссию по расследованию инцидента, украинские власти “в хамской манере отмели”.

Военкор Александр Коц давно разобрал все версии удара ВСУ по Каховской ГЭС и привел девять неопровержимых фактов, почему Украине выгода эта катастрофа.

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