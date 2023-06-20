Контр-адмирал Пэрри: пропавший батискаф с миллиардером мог застрять в обломках «Титаника»

В районе крушения "Титаника" пропал батискаф с эксцентричным миллиардером. Фото: REUTERS

Батискаф с людьми, который пропал в районе крушения «Титаника», мог застрять в обломках затонувшего корабля. Такую версию пропажи подводного судна допустил британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри. Об этом эксперт рассказал в интервью изданию Mirror.

«Он мог застрять в обломках «Титаника». Это действительно могло привести к катастрофической аварии», - сказал он.

Пэрри озвучил и «оптимистичный» вариант пропажи батискафа, который заключается в том, что на судне просто отказала связь, но само оно находится в исправном состоянии. Эксперт отметил, что расчеты по запасу кислорода на борту судна вызывают «большую тревогу». Кислород на борту батискафа должен закончиться около восьми часов утра в четверг 22 июня.

Напомним, подводный спускаемый аппарат, который используется для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера к затонувшему «Титаник», пропал в Атлантическом океане.

Позднее стало известно, что на борту подводного аппарата компании OceanGate Expeditions, связь с которым была потеряна при погружении к месту крушения «Титаника», находится британский миллиардер Хэмиш Хардинг.

Хардинг известен своими экстравагантными и рискованными увлечениями: проживающий в ОАЭ миллиардер имеет лицензию пилота, побывал в космосе в качестве туриста, его имя трижды вносилось в Книгу рекордов Гиннеса.