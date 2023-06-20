На поиски пропавшего в месте катастрофы «Титаника» батискафа с миллиардером на борту отправились два самолета

В поисках пропавшего в районе крушения "Титаника" батискафа с людьми задействуют два самолета и исследовательское судно. Фото: REUTERS

Два самолета привлечены к поискам батискафа, который пропал на месте катастрофы «Титаника». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американскую береговую охрану.

Сообщается, что в поисках примут участие военно-транспортный самолет С-130, предоставленный Соединенными Штатами, и противолодочный P8 Poseidon, принадлежащий Канаде. Также в поисках канадское исследовательское судно Polar Prince.

Поиски развернулись примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. В поисках участвует канадское исследовательское судно Polar Prince.

Ранее британский контр-адмирал в отставке Крис Пэрри предположил, что могло произойти с пропавшим батискафом. В частности, эксперт допустил, что подводный аппарат мог застрять в обломках «Титаника».

Напомним, подводный спускаемый аппарат, который используется для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера к затонувшему «Титаник», пропал в Атлантическом океане.

Позднее стало известно, что на борту подводного аппарата компании OceanGate Expeditions, связь с которым была потеряна при погружении к месту крушения «Титаника», находится британский миллиардер Хэмиш Хардинг.