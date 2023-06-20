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НовостиОбщество20 июня 2023 8:54

Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 1,5 млн рублей за отказ удалить ролик о зацеперах

Постановления о штрафе не вступило в силу и может быть обжаловано
Роман ПОЛОСИКОВ
Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 1,5 млн рублей за отказ удалить ролик о зацеперах

Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 1,5 млн рублей за отказ удалить ролик о зацеперах

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мировой судебный участок в Москве оштрафовал на полтора миллиона рублей компанию Wikimedia Foundation за отказ удалить ролик о зацеперах. Об этом рассказывает ТАСС из зала суда.

Отмечается, что на данный момент постановление о штрафе не вступило в силу и еще может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Ранее компания уже получила штраф в три миллиона рублей за отказ удалять ложную информацию о специальной военной операции. Тогда с исковым заявлением в суд обратился Роскомнадзор. Это не первый подобный случай, поскольку Wikimedia Foundation оштрафовали на два миллиона рублей за неудаление статьи о Вооруженных силах России.

До этого компания получила штраф 800 тысяч рублей за неудаление с платформы экстремистских песен. Поводом для этого послужили аудио и видео материалы одной из рок-групп.