По делу Блиновской арестованы 35 иностранных счетов Фото: Иван МАКЕЕВ

По делу блогера Елены Блиновской, которую обвиняют в неуплате вместе с супругом 918 млн рублей налогов, были арестованы 35 иностранных счетов, а также будет наложены ограничения на их имущество с супругом Алексеем Блиновским. Об этом в среду, 21 июня, сообщил следователь.

Как сообщается, блогер заявила в суде, что полностью признала вину по делу о неуплате налогов, а также активно сотрудничает со Следственным комитетом.

Напомним, Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму в 918,9 миллиона рублей, а также в отмывании средств. Как писал сайт KP.RU, следователи уже арестовали сотни миллионов рублей на счетах «королевы марафонов», а также ее супруга, которому ранее предъявили обвинение в пособничестве.