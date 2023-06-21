Блиновская возместила около 30 млн неуплаченных налогов Фото: Иван МАКЕЕВ

Адвокат блогера Елены Блиновской сообщила, что обвиняемая в неуплате 918 миллиона рублей налогов блогер возместила уже 30 миллионов рублей, отметив, что она намерена продолжить возвращать средства.

«Мы понимаем, что сумма неуплаченных налогов высокая, мы пытаемся её возместить, сейчас речь идет о 30 миллионах рублей, Елена и ее семья делают все, чтобы продолжать это делать», - заявила адвокат в Пресненском суде Москвы в среду, 21 июня.

Напомним, сегодня, 21 июня, следователь сообщил, что по делу Елены Блиновской были арестованы 35 иностранных счетов, а также заявил о планах наложить арест на их имущество с супругом Алексеем Блиновским.

При этом сообщалось, что блогер в ходе рассмотрения дела в суде заявила, что полностью признает свою вину, а также активно сотрудничает со следствием.

Напомним, Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на сумму в 918,9 миллиона рублей, а также отмывании денег. Следователи ранее арестовали на ее счетах сотни миллионов рублей и ее супруга, которому предъявили обвинение в пособничестве.