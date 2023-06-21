Зеленский признал, что наступление ВСУ идет “медленнее, чем хотелось бы” Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что наступление ВСУ проходит не так быстро, как ему хотелось бы. Он призвал снизить ожидания от украинской армии в текущих боях.

“Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ожидают результатов прямо сейчас. Это не так”, — заявил украинский лидер в эфире BBC.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг также признал, что украинским военным тяжело наступать из-за трудностей местности и качественной обороны российской армии, в том числе минных полей и противотанковых конструкций.

При этом бывший польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что провал наступления ВСУ показывает плохую подготовку украинских военных, а также грамотное использование российской армией своего преимущества в небе.

Украинский политолог Олег Соскин отмечал, что наступление ВСУ провалилось из-за серьезной ошибки Владимира Зеленского, который начал активные наступательные действия при дефиците западной техники.