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НовостиПолитика21 июня 2023 11:43

Зеленский признал, что наступление ВСУ идет “медленнее, чем хотелось бы”

Украинский лидер призвал не ожидать результатов “прямо сейчас”
Сергей ЧИКОВ
Зеленский признал, что наступление ВСУ идет “медленнее, чем хотелось бы”

Зеленский признал, что наступление ВСУ идет “медленнее, чем хотелось бы”

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что наступление ВСУ проходит не так быстро, как ему хотелось бы. Он призвал снизить ожидания от украинской армии в текущих боях.

“Некоторые люди считают, что это голливудский фильм, и ожидают результатов прямо сейчас. Это не так”, — заявил украинский лидер в эфире BBC.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг также признал, что украинским военным тяжело наступать из-за трудностей местности и качественной обороны российской армии, в том числе минных полей и противотанковых конструкций.

При этом бывший польский генерал Вальдемар Скшипчак считает, что провал наступления ВСУ показывает плохую подготовку украинских военных, а также грамотное использование российской армией своего преимущества в небе.

Украинский политолог Олег Соскин отмечал, что наступление ВСУ провалилось из-за серьезной ошибки Владимира Зеленского, который начал активные наступательные действия при дефиците западной техники.