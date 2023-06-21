Столтенберг: наступление ВСУ замедлилось из-за местности и обороны россиян

Столтенберг: наступление ВСУ замедлилось из-за трудностей местности и обороны ВС России Фото: REUTERS

Генсек военного блока НАТО Йенс Столтенберг признал, что украинским военным тяжело наступать из-за трудностей местности, а также качественной обороны российской армии, в том числе минных полей и противотанковых конструкций.

“Однако местность трудная, а российская армия создала мощные оборонительные позиции, в том числе минные поля и противотанковые заграждения. Продвигаться вперед нелегко”, — отметил глава альянса в интервью изданию Tagesspiegel.

Столтенберг подчеркнул, что союзникам Киева необходимо продолжать военную поддержку ВСУ. При этом недавно он признавал, что собственные склады стран НАТО уже опустели из-за поддержки украинской армии.

Напомним, командующий 58-й армии Южного военного округа генерал-майор Иван Попов отмечал, что значительную роль в остановке наступления ВСУ на запорожском направлении сыграли минные поля. Также он предупредил, что в ближайшее время Вооруженным силам России предстоит тяжелая работа по отражению атак противника в этом регионе.

При этом военный эксперт Эндрю Лэтэм считает, что, учитывая приготовления российской армии и состояние вооруженных сил Украины, вера многих в решающую победу Киева на поле боя в лучшем случае является неуместной, а в худшем — “бредовой”.