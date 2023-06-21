Генерал-майор Токарев: нацизм поднял голову, но российская армия дает ему отпор Фото: Александр КОЦ

Выпускник академии Генштаба российской армии генерал-майор Александр Токарев заявил, что нацизм в очередной раз поднял голову и пытается повелевать миром, однако ВС РФ дает ему отпор.

“Мы этого не допустим, дадим отпор любому противнику, проявим стойкость, ратность и героизм, преданность своему народу, готовность ценой своей жизни защищать национальные интересы нашей страны”, — заявил генерал на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Токарев подчеркнул, что выпускники военных вузов в ходе обучения получили “прочные знания” военного искусства и стратегии, а также научились применять современное вооружение и технику. При этом, по его словам, многие педагоги этих вузов приобрели неоценимый опыт в текущем конфликте на Украине.

Напомним, недавно даже генсек ООН Антониу Гутерреш назвал главной внутренней угрозой для ряда государств движения неонацистов и сторонников превосходства белой расы.

Владимир Путин отмечал, что в ходе спецоперации на Украине бойцы российской армии сражаются с прямыми последователями нацизма.

При этом издание The New York Times также отмечало двойственные стандарты киевского режима в отношении нацистской символики, которую зачастую можно увидеть на форме бойцов ВСУ. При этом, как отметили авторы статьи, украинские власти отрицают наличие нацистской идеологии в стране, а ношение подобных символов называют якобы демонстрацией суверенитета и гордости Украины.