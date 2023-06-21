Bild: ВСУ могут начать наступление по пересохшему Каховскому водохранилищу

6 июня из-за ночных обстрелов со стороны ВСУ была разрушена плотина Каховской ГЭС Фото: REUTERS

Военный обозреватель издания Bild Юлиан Репке допустил, что украинская армия может попытаться пойти в наступление по дну пересохшего Каховского водохранилища. По мнению эксперта, по высохшему водоему ВСУ смогут атаковать не только пехотными подразделениями, но и при помощи тяжелой гусеничной техники.

"Теперь появилась возможность, что Украина будет наступать не только там, где россияне ждали и где готовили окопы и минные поля в течение нескольких месяцев, но также и в совсем другом месте", — считает Репке.

Напомним, 6 июня, из-за ночных обстрелов со стороны ВСУ плотина Каховской ГЭС в Херсонской области частично разрушилась, что привело к неконтролируемому сбросу воды и наводнению вдоль реки Днепр, унесшему жизни десятков мирных жителей.

Военкор KP.RU Дмитрий Стешин рассказал, кому выгодна катастрофа на Днепре и как она повлияет на спецоперацию на Украине. Военкор Александр Коц также разобрал все версии удара ВСУ по плотине и привел девять неопровержимых фактов, почему Украине выгода эта катастрофа.

При этом даже в Вашингтоне в данный момент не готовы заявить о причинах разрушения плотины Каховской ГЭС и вслед за киевским режимом обвинить в этой катастрофе Россию.