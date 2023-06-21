Захарова: Агрессивная политика НАТО и США грозит столкновением ядерных держав Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинга 21 июня 2023 года заявила, что политика Запада рано или поздно может привести к прямому столкновению ядерных держав.

«Агрессивный курс США и НАТО на всё более глубокое втягивание в военную конфронтацию способен привести к прямому столкновению ядерных держав», - заявила Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин также подчёркивал, что в нынешних обстоятельствах применение ядерного оружия возможно, но только в случае прямой угрозы безопасности Российской Федерации.

Слова главы государства поддержал и зампред Совбеза РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев, который также заявил, что Россия применит ядерное оружие, если того потребуют обстоятельства.

Ранее KP.RU сообщил, что бывший президент США Дональд Трамп предупредил о наивысших рисках ядерной войны с Россией за всю историю.