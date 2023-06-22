Экс-разведчик Риттер: Байден в панике после слов Путина об уничтоженной технике ВСУ Фото: Александр КОЦ

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что президент России Владимир Путин полностью контролирует ход конфликта на Украине, а некоторые союзники Зеленского уже в панике из-за потерь техники ВСУ в текущем наступлении.

“Посмотрите на Петреуса. Он похож на испуганного оленя в свете фар, потому что постоянно лжет. Посмотрите на Салливана. Посмотрите на Блинкена. Посмотрите на Байдена. Они паникуют”, — заявил Риттер в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

Также он отметил, что российский лидер уверен в мощи своей армии, в то время как на Западе очень сильно опасаются стратегического оружия России. Риттер подчеркнул, что Москва неоднократно заявляла о готовности дипломатическим путем урегулировать текущий конфликт, однако Запад решил проигнорировать это.

“Когда Америка проиграет этот конфликт на Украине — а мы проиграем, — Россия будет готова сесть с нами за стол переговоров и договориться о некоем справедливом прекращении конфликта”, — резюмировал эксперт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также неоднократно повторял, что Владимир Путин всегда был и будет готов к любым контактам, которые могут позволить ему добиваться целей России, а также предпочел бы не проводить спецоперацию на Украине, однако страны Запада не оставили иного выбора. При этом, для этих стран Украина – лишь инструмент в комбинированной войне против России.

При этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что союзники Зеленского осознанно совершают “преступную ошибку”, отправляя украинских военных на слишком краткосрочное обучение в различные страны НАТО. По его словам, Запад отправляет бойцов ВСУ на верную смерть в попытках показать единство в своей позиции по украинскому конфликту.

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