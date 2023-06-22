Депутат Веллер: Украина на многие годы попала в финансовую зависимость от Запада Фото: Иван МАКЕЕВ

Депутат Госдумы Алексей Веллер считает, что Украине придется крайне долго расплачиваться за всю военную и финансовую помощь со стороны западных союзников.

“Рассчитываться Украина будет, скорее всего, своими оставшимися ресурсами. В первую очередь это плодородные земли. <...> Помня опыт СССР с ленд-лизом, можно предположить, что Украина, к сожалению для нее и в какой-то степени для нас, попала в финансовую кабалу к Западу на многие-многие годы, если сказать навсегда”, — сказал Веллер Телеграм-каналу Радио “Комсомольская правда”.

Также он подчеркнул, что западная поддержка Украины не прекратится до тех пор, пока союзники Зеленского не примут политическое решение об этом. При этом будущее ее экономики сильно зависит от людей, которые займут место в руководстве страны и от того, в каком виде она продолжит существовать после конфликта.

Напомним, недавно советник Владимира Зеленского экономист Олег Устенко заявил, что госдолг Украины уже превысил 124 миллиарда долларов и предложил погасить его за счет замороженных на Западе российских активов и того, что смогут “отобрать у России”.

При этом издание Die Welt, ссылаясь на неопубликованный документ Еврокомиссии, сообщил, что европейские юристы считают необходимым вернуть эти средства России сразу после окончания конфликта на Украине.

Власти Евросоюза также признали, что не смогут законно изъять российские активы и им придется сосредоточиться на временном использовании этих средств.