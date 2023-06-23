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НовостиПолитика23 июня 2023 15:13

The Economist: Запад недоволен усталостью Зеленского от антикоррупционной реформы

Меры по борьбе с коррупцией вряд ли принесут результаты, считают на Западе
Дарья ЧИПУРНАЯ
Зеленский устал от антикоррупционной реформы

Зеленский устал от антикоррупционной реформы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский утомлен в связи с осуществлением мер по борьбе с коррупцией в стране. Об этом сообщает издание The Economist.

Такое отношение Зеленского вызывает обеспокоенность у стран Запада. Они боятся, что проведенные антикоррупционные мероприятия не принесут результата, а после выборов Украина вернется к своей прежней коррумпированной политике.

"Западные чиновники предупреждают, что, несмотря на свои сильные стороны, Зеленский тяготится подробностями, которые следуют за этой реформой", - сообщает издание.

Ранее бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что, по словам президента США Джозефа Байдена, коррупция является главной причиной, из-за которой НАТО не хочет принимать в свой блок Киев.

Кроме того, на Украине обострилась проблема с перепродажей переданного им от Запада оружия. Молчать не стал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он сообщил, что на границе Израиля было замечено западное оружие, которое до этого было передано Киеву. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что это влияет на рост угрозы безопасности мирового сообщества.