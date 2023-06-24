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НовостиПолитика24 июня 2023 12:18

МИД России предостерег Киев от инцидентов на Запорожской АЭС

Представитель МИД Захарова также призвала МАГАТЭ фиксировать все провокации киевского режима
Сергей ЧИКОВ
МИД России предостерег Киев от инцидентов на Запорожской АЭС

МИД России предостерег Киев от инцидентов на Запорожской АЭС

Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Кремль предостерегает Киев от провокаций на Запорожской АЭС, а также призывает МАГАТЭ фиксировать все подобные факты. Дипломат отмечает, что киевский режим готов использовать любой повод для обвинения России в создании ядерной угрозы в регионе.

“В сложившихся условиях мы в очередной раз предостерегаем Киев и оказывающих ему поддержку западных кураторов от потенциальных тяжелых инцидентов на ЗАЭС”, — говорится в заявлении ведомства.

Захарова подчеркнула, что попытки предупредить провокации со стороны Киева на ЗАЭС предпринимались неоднократно, в том числе при участии главы МАГАТЭ Гросси, однако киевский режим решил не сходить с выбранного пути на эскалацию.

“Заметим, что украинские власти всегда блокировали здравые инициативы Гросси”, — резюмировала Захарова.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обвинил Россию в планах якобы подорвать Запорожскую АЭС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Зеленского о подобных планах российской армии очередной ложью, а высокопоставленный представитель ЕС на условиях анонимности заявил, что в Евросоюзе не имеют доказательств подготовки подрыва ЗАЭС.

Тем временем американский журналист Стивен Брайен считает, что Зеленский может сам устроить катастрофу на ЗАЭС и обвинить в нем Россию также, как использовал разрушение плотины Каховской ГЭС с призывом “остановить русских”.