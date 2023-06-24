МИД России предостерег Киев от инцидентов на Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Кремль предостерегает Киев от провокаций на Запорожской АЭС, а также призывает МАГАТЭ фиксировать все подобные факты. Дипломат отмечает, что киевский режим готов использовать любой повод для обвинения России в создании ядерной угрозы в регионе.

“В сложившихся условиях мы в очередной раз предостерегаем Киев и оказывающих ему поддержку западных кураторов от потенциальных тяжелых инцидентов на ЗАЭС”, — говорится в заявлении ведомства.

Захарова подчеркнула, что попытки предупредить провокации со стороны Киева на ЗАЭС предпринимались неоднократно, в том числе при участии главы МАГАТЭ Гросси, однако киевский режим решил не сходить с выбранного пути на эскалацию.

“Заметим, что украинские власти всегда блокировали здравые инициативы Гросси”, — резюмировала Захарова.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обвинил Россию в планах якобы подорвать Запорожскую АЭС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Зеленского о подобных планах российской армии очередной ложью, а высокопоставленный представитель ЕС на условиях анонимности заявил, что в Евросоюзе не имеют доказательств подготовки подрыва ЗАЭС.

Тем временем американский журналист Стивен Брайен считает, что Зеленский может сам устроить катастрофу на ЗАЭС и обвинить в нем Россию также, как использовал разрушение плотины Каховской ГЭС с призывом “остановить русских”.