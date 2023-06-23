В ЕС заявили, что не имеют данных о якобы подготовке России к подрыву Запорожской АЭС Фото: REUTERS

Высокопоставленный представитель ЕС на условиях анонимности заявил, что в Евросоюзе не имеют доказательств того, что Россия якобы готовит провокацию на Запорожской АЭС.

“Но что касается каких-то конкретных данных об атаках, то я не располагаю такими данными”, — прокомментировал представитель ЕС недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы планах России подорвать ЗАЭС.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что слова Зеленского о планах российской армии якобы устроить подрыв Запорожской АЭС являются очередной ложью.

С Песковым согласен и глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, по мнению которого, единственный источник ядерной угрозы из-за подрыва Запорожской АЭС – режим Зеленского и его боевики.

При этом американский журналист Стивен Брайен считает, что Зеленский может устроить катастрофу на Запорожской АЭС и обвинить в нем Россию также, как использовал аварию на Каховской ГЭС с призывом “остановить русских”.