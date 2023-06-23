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Уголовное дело после слов Евгения Пригожина, последние новости на 23 июня 2023 года

Федеральная служба безопасности России возбудила уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». Поводом стали слова главы ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

Об этом заявил в пятницу 23 июня 2023 года Национальный антитеррористический комитет (НАК).

"Утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований. В связи с этими заявлениями ФСБ России возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия", - говорится в сообщении НАК.

Генеральная прокуратура РФ уточнила, что уголовное дело заведено в отношении самого Пригожина. Ведомство признало возбуждение дела законным.

"Следственным управлением ФСБ России 23 июня 2023 года законно и обоснованно возбуждено уголовное дело в отношении Пригожина Е.В. по статье 279 Уголовного кодекса Российской Федерации по факту организации вооруженного мятежа. Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка", - говорится в сообщении.

Прокуратура напомнила, что за это преступление Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Опровержение Минобороны слухов об ударах по лагерям ЧВК "Вагнер"

В свою очередь в Российском военном ведомстве ответили, что все подобные заявления не соответствуют действительности.

«Все распространяемые в социальных сетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются информационной провокацией» - говорится в сообщении Минобороны РФ в телеграм-канале.

В военном ведомстве также добавили, что бойцы ВС РФ продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с ВСУ в районе проведения специальной военной операции.

Реакция Кремля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин «в курсе ситуации» и «предпринимаются все необходимые меры».

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