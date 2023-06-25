Times: Запад должен принять разворот России от Европы

Британский обозреватель призвал Запад принять разворот России от Европы и адаптироваться к новым условиям. Фото: REUTERS

Западные страны должны принять то, что Россия совершила разворот от Европы, и адаптироваться к сложившейся ситуации. Об этом пишет Times, анализируя последствия антироссийских санкций Запада как для РФ, так и для Европы.

«Мы должны адаптироваться к миру, в котором Россия совершила исторический разворот от Европы», - считает обозреватель издания Макс Гастингс.

Журналист отметил, что российская экономика в условиях санкций «держится удивительно хорошо» в то время как Запад оказался в уязвимом положении. В частности, в плачевном состоянии находится оборонная промышленность Великобритании и Западной Европы, подчеркнул Гастингс.

Ранее сайт KP.RU писал, что Россия стала больше производить, а люди – больше тратить. Как экономика страны эффективно разгоняется, читайте здесь.

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Тем временем ЕС начал работу над 12-м пакетом антироссийских санкций.