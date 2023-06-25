Российская группировка «Восток» отразила атаки ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Группировка российских войск "Восток" отразила несколько атак ВСУ.
Фото: Александр КОЦ
Российские военные отразили атаки ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях в ночь на 25 июня. Об этом рассказал руководитель пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.
Сообщается, что на Южнодонецком направлении атака была отражена в районе населенного пункта Макаровка.
«Уничтожены танк, боевые бронированные машины и живая сила. Понеся потери, противник отступил», - цитирует Чехова РИА Новости.
Чехов добавил, что российские мотострелки отразили атаку ВСУ в районе Ровнополя на Запорожском направлении, авиация уничтожила бронемашины и украинских боевиков около Нескучного на Южнодонецком направлении, а гаубичная артиллерия поразила пикап с националистами, уничтожила минометный расчет и две гаубицы, одна из которых американская.
«Барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена самоходная артиллерийская установка в районе Каменского», - отметил руководитель пресс-службы.
Тем временем американский обозреватель Хэнсон заявил, запросы Киева по поставкам оружия снизили мировое влияние США.
Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российская линия обороны в Запорожской области не просаживается под натиском украинской армии.
Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 июня 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.