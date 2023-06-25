Военная спецоперация на Украине 25 июня 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 июня 2023 года.

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российская линия обороны в Запорожской области не просаживается под натиском украинской армии.

Взрывы произошли в Одессе в ночь на субботу, 24 июня. В Одесской области, как и на большей части украинской территории, была объявлена воздушная тревога.

Беспилотник сбросил взрывное устройство на жилой дом в городе Грайвороне, расположенный в Белгородской области.

Минобороны России заявило об уничтожении склада ВСУ с ракетами Storm Shadow. Это стало ответом ВС РФ на удар Украины по мосту через Чонгарский пролив.

На некоторых участках боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике наблюдается продвижение российских подразделений вперед. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин.

В Бердянске Запорожской области нейтрализовали двух мужчин, стрелявших из автоматов. Проукраинские террористы открыли огонь на городской набережной.

Вооруженные силы Украины сбросили с беспилотника взрывчатку на одно из промышленных предприятий города Шебекино Белгородской области.