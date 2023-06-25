Российские ударные вертолеты нанесли удары по двум бригадам ВСУ

Российские ударные вертолеты нанесли удары по сосредоточению живой силы и техники ВСУ. Фото: Александр КОЦ

Российская авиационная группировка «Запад» нанесла 11 ракетно-бомбовых ударов по ВСУ на Купянском направлении. Были задействованы ударные вертолеты Ка-52, Ми-28 и штурмовики Су-25, пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Запад» Сергея Зыбинского.

Сообщается, что удары нанесены по девяти районам, где были сосредоточены живая сила, вооружение, военная и специальная техника двух бригад ВСУ.

«Артиллерией группировки в районах населенных пунктов Двуречное, Синьковка и Новоселовское сорваны четыре попытки провести ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях. Потери составили более взвода живой силы противника», - добавил Зыбинский.

Также сообщалось, что российская группировка «Восток» отразила атаки ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях. Уничтожена бронетехника и живая сила противника.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что российская линия обороны в Запорожской области не просаживается под натиском украинской армии.

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