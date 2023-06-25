Прокуратура: причиной пожара в многоэтажном доме в Королеве мог быть поджог

Прокуратура считает, что причиной пожара в многоэтажном здании в Королеве может быть поджог. Фото: скриншот из видео.

Причиной пожара в многоэтажном жилом здании в Королеве, на котором погибли два человека, мог стать поджог. Такую версию озвучила прокуратура Московской области.

«По предварительной информации причиной возгорания мог стать поджог», - сказано в сообщении ведомства.

Сообщается, что прокурор города Королева Андрей Нехорошев лично работает на месте происшествия, а для установления причины возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.

Напомним, в воскресенье 25 июня в 21:13 по московскому времени загорелась квартира на 14-м этаже в 25-этажном доме на улице Пионерская в городе Королев. Спасатели эвакуировали 10 человек. По свидетельствам очевидцев, два человека выпрыгнули из окна с большой высоты, спасаясь от огня.

Позднее пожар был локализован на площади 40 квадратных метров. Два человека погибли, в том числе сотрудник пожарно-спасательной части №80 по городу Королев.