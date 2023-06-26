Российские военные выдавливают ВСУ с позиций дальше Артемовска

Российские подразделения выдавливают ВСУ дальше Артемовска. Фото: Александр КОЦ

Российские войска выдавливают украинские вооруженные формирования с позиций дальше Артемовска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российских военнослужащих.

Сообщается, что подразделения РФ действуют в четкой координации, в частности, разведчики корректируют огонь танковых экипажей, а после того, как противник под огнем танков начинает бежать с позиций, по нему ведется огонь из АГС (автоматического станкового гранатомета) и крупнокалиберного пулемета. Огонь корректируется при помощи БПЛА.

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения укрепрайона ВСУ на Купянском направлении. На кадрах показана съемка местности с беспилотника, после этого происходит мощный взрыв и затем в небо поднимается большое облако дыма и пыли.

Тем временем министр обороны Украины Алексей Резников признал, что ожидания результата от наступления, проводимого ВСУ, были преувеличенными.

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